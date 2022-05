Stop alle barriere architettoniche e sensoriali: la Regione Lazio approva la legge sulla disabilità

“Dopo 3 anni di lavoro abbiamo finalmente approvato la legge quadro per la “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità”. Così, in una nota stampa, la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano

“Uno strumento importantissimo, – spiega Califano – di civiltà, che ci permetterà, attraverso lo stanziamento di 5.5 milioni per il triennio 2022/2024, di mettere in campo iniziative per la promozione occupazionale, l’integrazione scolastica, l’accesso allo sport e ai trasporti, un intenso piano di eliminazione delle barriere architettoniche e percorsi di autonomia.

In particolare la legge interviene sul collocamento mirato, su percorsi di riqualificazione professionale e stabilisce il ruolo del disability manager, figura da inserire negli enti pubblici e nelle aziende private per agevolare la costituzione di reti, servizi e soluzioni in favore dei lavoratori con disabilità. Saranno possibili anche mutui a tasso zero, maggiore trasparenza nei rapporti con la PA.

A livello di trasporti e mobilità personale, lo scopo è monitorare l’attuazione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche e l’abbattimento di quelle sensoriali, favorendo l’accessibilità ai mezzi di trasporto, alle infrastrutture correlate e ai luoghi pubblici e aperti al pubblico. Una legge ben strutturata, sulla quale c’è stato un confronto anche con le opposizioni, che finalmente ci dà l’opportunità di intervenire in maniera incisiva per promuovere diritti e opportunità per le persone con disabilità”.

“Un ringraziamento alla collega Valentina Grippo – conclude – prima firmataria di questo straordinario provvedimento che ci pone come Regione modello in Italia”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Regione Lazio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.