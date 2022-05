Anzio – A pochi giorni dalla conquista della diciassettesima Bandiera Blu, per la Città di Anzio, arriva anche la settima Bandiera Verde, conferita dal Comitato Tecnico Scientifico dei Pediatri Italiani che, in base alle rilevazioni dell’Arpa Lazio, ha giudicato eccellenti le acque marine della città neroniana, così come i servizi offerti dall’Amministrazione De Angelis e da tutti gli Operatori del mare.

“La Bandiera Verde 2022, che si aggiunge alla Bandiera Blu, – afferma il Sindaco, Candido De Angelis – è l’ulteriore conferma della positiva azione amministrativa, dell’ottimale funzionamento degli impianti di depurazione, dell’impegno messo in campo dagli stabilimenti balneari e dagli uffici comunali in diversi settori dell’Ente, con il notevole miglioramento dei dati della raccolta differenziata”.

L’ambito riconoscimento viene assegnato, ogni anno, dal Comitato Tecnico Scientifico dei Pediatri Italiani, presieduto dal prof. Italo Farnetani, alle località marine e turistiche, secondo i parametri dell’acqua pulita, dei fondali bassi, della presenza dei giochi, di aree a disposizione dei bambini, di locali, gelaterie e ristoranti nelle vicinanze delle spiagge.

Sull’ennesima certificazione ambientale alla Città di Anzio, la massima soddisfazione è stata espressa dall’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo, Valentina Salsedo, impegnata in questi giorni nella definizione del programma per i festeggiamenti del Santo Patrono, S. Antonio di Padova e nella programmazione degli eventi di AnzioEsateBlu2022: “sul nostro territorio l’estate è cominciata da circa un mese, – comunica l’Assessore Salsedo – con gli eventi di AnzioPrimaEstate e con tutta serie di appuntamenti, come DegustAnzio, previsto per questa sera, Pompieropoli, le celebrazioni per San Bonaventura ad Anzio Colonia e le manifestazioni Anzio in Fiore, il festival dello Street Food e con l’evento Un Mare di Vino, che si aggiungono al percorso turistico Anzio in Tour, tutto esaurito fin dai primi giorni”.

