Fiumicino, torna la Sagra della Tellina (che entra nel registro dei prodotti De.C.O.)

Fiumicino – “Oggi torna, finalmente, la Sagra della Tellina dopo due anni di stop dovuti alla pandemia”. Lo fa sapere l’assessora alle Attività Produttive Erica Antonelli, che annuncia: “Ed è un ritorno in grande stile perché da quest’anno, grazie ad una delibera di giunta, la Sagra della Tellina e gli spaghetti con le telline entrano nel registro dei prodotti De.C.O. – spiega Antonelli -: una certificazione di qualità e tipicità che la Commissione De.C.O. e il Comune hanno voluto riconoscere ad un evento e ad un piatto che caratterizzano il nostro territorio”.

“Valutata la documentazione presentata, in base al regolamento De.C.O – spiega l’assessora -, la Commissione ha votato all’unanimità per l’iscrizione sia della manifestazione sia del piatto che vogliamo così valorizzare tutelandolo anche sulla base di ricette con i relativi disciplinari di preparazione elaborati grazie al lavoro di vari chef del territorio”. “E’ il miglior auspicio che potessimo immaginare – conclude Antonelli – per il ritorno di un appuntamento molto partecipato e sentito per tutto il territorio e che ogni anno richiama migliaia di persone anche da fuori città”.

