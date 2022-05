Formula Uno, Leclerc è primo nelle libere del Gran Premio di Monaco

Charles Leclerc padrone nella giornata di prove libere a Montecarlo.

Il pilota Ferrari sul circuito di casa ha chiuso al comando anche la seconda sessione con il tempo di 1:12.656, volando anche nella simulazione gara.

Le Rosse davanti a tutti, con Carlos Sainz secondo, seguito da Sergio Perez, Max Verstappen e Lando Norris. Incidente per Ricciardo, che ha danneggiato molto la sua McLaren ma fortunatamente non ha riportato danni. (Ansa)(foto@ScuderiaFerrari-Twitter)

