Gran Premio di Monaco, Leclerc: “Sfrutto il fattore campo”

Montecarlo – “Spero di poter sfruttare il fattore campo e poter concludere finalmente una gara qui”. Charles Leclerc è pronto per correre il Gran Premio di Monaco a due passi da casa sua.

“Quest’anno – aggiunge il pilota della Ferrari nella conferenza stampa in vista del week and a Monaco – abbiamo un pacchetto forte e forti siamo stati finora in curva. Però qui mi aspetto anche delle sorprese e potrebbe essere un weekend emozionante. Noi speriamo di andare forte. Il team – aggiunge Leclerc – ha capito qual è stato il problema a Barcellona e sono fiducioso. La partita a calcio di martedì? Io male..”. (Ansa)

(foto@ScuderiaFerrari-Twitter)

