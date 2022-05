Inaugurati i giochi per i bambini della scuola dell’Infanzia di Montalto di Castro

Montalto – L’amministrazione comunale ha riqualificato il giardino della scuola dell’Infanzia di Montalto di Castro, installando nuovi giochi per i piccoli studenti.

“Un intervento – ha detto il vicesindaco e assessore all’ambiente Luca Benni – che ha permesso ai nostri bambini di avere un luogo più decoroso per fare attività ludica nella scuola. Questo è frutto del grande lavoro derivato dalla “Rivoluzione energetica” del comune di Montalto, che sta portando e porterà grandi vantaggi ai cittadini e al territorio del nostro comune. Attraverso le convenzioni firmate con le aziende degli impianti di fotovoltaico, con le opere compensative trasformeremo il nostro territorio in un ambiente migliore”.

“Sono molto soddisfatta – aggiunge la delegata alla pubblica istruzione Ornella Stefanelli – che la sinergia tra ambiente e scuola continui a dare i propri frutti come già avvenuto con il progetto “SOS Sostenibile, la crisi è l’occasione”. Ambiente e scuola devono andare in una unica direzione”.

