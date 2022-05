Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Correnti umide ed instabili di origine atlantica stanno raggiungendo il Mediterraneo centro-occidentale generando un vortice che si porterà sulle Baleari. Questo piloterà un sistema frontale che interesserà le nostre regioni settentrionali anche mercoledì, con piogge e temporali che si estenderanno dalle Alpi a gran parte della Val Padana nel corso della giornata. Darà luogo a fenomeni anche intensi e accompagnati da grandine e possibili nubifragi, con qualche pioggia che si estenderà fino alla Sardegna. Il vortice si troverà però ad agire all’interno di un campo di alta pressione disteso sull’Europa centro-meridionale, che ne attenuerà parzialmente gli effetti limitandoli alle ore diurne e alle zone alpine giovedì, venerdì anche a tratti dell’Appennino.

METEO VENERDI’ 27 MAGGIO. La presenza del vortice in prossimità del Canale di Sardegna, indebolito dall’anticiclone alle latitudini centro-meridionali europee, sarà ancora causa di una certa instabilità che si manifesterà soprattutto di giorno lungo i rilievi alpini e appenninici settentrionali. Atteso quindi qualche rovescio o locale temporale di pomeriggio su Alpi piemontesi occidentali e Prealpi centro-orientali, nonché sull’Appennino tosco-emiliano, ovunque in graduale esaurimento in serata. Lieve instabilità anche in Sardegna con qualche pioggia sulle zone meridionali. Altrove, nonostante una prevalente assenza di fenomeni, permarrà una nuvolosità irregolare medio-alta e stratificata che offuscherà il cielo e disturberà l’andamento della giornata. E’ atteso inoltre un certo ridimensionamento delle temperature al Sud, pur in condizioni di caldo ancora abbastanza intenso, mentre i valori diurni aumenteranno leggermente al Nord.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: giornata caratterizzata da nuvolosità medio-alta estesa e spesso compatta su Toscana, Umbria e Lazio; possibili spunti instabili pomeridiani sui settori appenninici, localmente sulle prospicienti pedemontane, interne toscane e possibili isolati tra ternano e reatino. Temperature estive e clima molto caldo per il periodo; punte massime di 32-35°C nell’entroterra. Venti moderati inizialmente da NE su Toscana, Umbria e alto Lazio, in rotazione a SE a tratti. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Fase ancora nel complesso stabile su Toscana, Umbria e Lazio, seppur caratterizzata dal transito di nuvolosità medio-alta spesso compatta almeno fino a venerdì; possibili spunti instabili sulle aree appenniniche e pre-appenniniche Toscane e locali brevi piovaschi sulle coste laziali. Clima diurno più caldo con temperature massime estive; punte di 32-35°C entro sabato, specie nell’entroterra. Venti a tratti moderati occidentali, rafficati specie sulle zone costiere e sub-costiere. Ritorno dell’instabilità nel corso del weekend, con rovesci e locali temporali in particolare lungo le aree appenniniche ma anche sulle pianure dell’entroterra. Venti in rotazione dai quadranti Nord-Est e temperature massime in temporaneo calo nella giornata di domenica.

(Fonte: 3B Meteo)

