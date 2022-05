Progetto Memoria, 45 studenti di Fiumicino in viaggio verso Marzabotto, Fossoli e Bologna

Fiumicino – Sono partiti questa mattina, 37 maggio 2022, le ragazze e i ragazzi che hanno vinto la nona edizione del Progetto Memoria, organizzato dall’Assessorato alla Scuola del Comune di Fiumicino con il coordinamento dell’Aned, Associazione Nazionale ex Deportati nei Lager Nazisti – sezione di Roma. Ad accompagnarli il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca e l’assessore alla Scuola Paolo Calicchio. Insieme a loro anche il delegato del sindaco agli istituti superiori Tommaso Campennì.

“Quest’anno – dichiara l’assessore alla Scuola Calicchio – il viaggio prevede la visita di luoghi simbolo degli eccidi nazifascisti in Italia, come Marzabotto, dove persero la vita 770 persone tra cui 216 bambini, il campo di concentramento di Fossoli, la Casa Museo dei Fratelli Cervi a Gattatico, ma anche le città di Modena e Bologna. In quest’ultima si visiteranno anche altri due luoghi di memoria storica importante per il nostro Paese, legati a due eventi tragici della nostra storia recente: la stazione ferroviaria dove il 2 agosto del 1980 a causa di un attentato persero la vita 85 persone e il Museo di Ustica, con i resti del DC9 abbattuto il 27 giugno 1980 e su cui persero la vita 81 persone”.

“Prosegue – aggiunge il vicesindaco Di Genesio Pagliuca – il progetto iniziato lo scorso anno di studio e memoria delle stragi nazifasciste in Italia, a cui abbiamo ritenuto giusto di associare altre stragi avvenute nel nostro Paese come quelle di Ustica e Bologna, perché l’importanza della memoria storica va al di là di qualsiasi motivazione. Le nuove generazioni hanno il diritto di conoscere gli eventi tragici che hanno caratterizzato il nostro passato più o meno recente e noi adulti abbiamo il dovere di tramandare loro la memoria di essi”.

“Il viaggio per gli studenti – concludono – rappresenta la tappa finale di un percorso che li ha tenuti impegnati per tutto l’anno scolastico tra incontri, videoconferenze approfondimenti e coinvolge 45 ragazze e ragazzi delle scuole del territorio i cui elaborati, composizioni artistiche, musicali, plastici, testi, disegni, quadri e opere artigianali, sono stati giudicati i migliori dalla giuria del Premio Memoria, e che saranno ufficialmente premiati da noi in aula consiliare, alla presenza del sindaco Montino, martedì 7 giugno alle ore 16”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link.