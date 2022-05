Ostia – Non si fermano le proteste dei pendolari della Roma-Lido, che questa mattina si sono dati appuntamento sotto al Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale.

Stufi degli ennesimi disservizi registrati negli scorsi giorni (leggi qui e qui), i membri del comitato che porta il nome di una delle linee più disastrate d’Italia hanno organizzato infatti un presidio sotto le finestre dell’assessorato di via Capitan Bavastro per tornare a chiedere l’immediato trasferimento di due convogli dalla metro A e B, così come già proposto a dicembre (leggi qui).

“La cosa più di buon senso, per chi ci ha ridotto così, sarebbe di farsi da parte – ha detto oggi Maurizio Messina, presidente del comitato -. Noi siamo un comitato, non un partito e non lo saremo mai, ma forse alle prossime elezioni faremo qualcosa di più. Faremo propaganda non per qualcuno, ma contro qualcuno: i responsabili di questa sciagura”.

Esattamente come accaduto per la protesta in Campidoglio (leggi qui), però, nessuno li ha ricevuti, ignorando – ancora una volta – le loro richieste, sostenute anche dai Municipi X e XI (leggi qui).

“Quello che chiediamo – avevano detto l’anno scorso i pendolari ai rappresentanti del Comune – è il distacco di un paio di treni Caf dalla metro A e dalla metro B per portarli sulla Roma-Lido. Questo, per noi, sarebbe una boccata d’ossigeno, mentre per le metro sarebbe solo un leggerissimo degrado perché, per fortuna, di treni a disposizione ne hanno molti”. Una soluzione, che, però, il Campidoglio non sembra avere la minima intenzione di attuare.

