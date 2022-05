Sara Galli classe 1982, i iscrive alla scuola alberghiera e ottiene il diploma all’istituto Carlo Porta di Milano nel 2001. Dopo numerosi stage in hotel della zona, tra cui il Four seasons hotel con lo chef Sergio Mei, trova il primo impiego a Como come aiuto pasticcera e si trasferisce.

La pasticceria però non è una vera e propria passione ma un passaggio obbligato per diventare secondo chef al ristorante Acqua dolce di Carate Urio prima e all’albergo Belvedere(ex locanda bonelli della soap vivere) di Torno poi fino ad arrivare ad oggi, dove è chef in un ristorante vicino al centro di Como dove la sua cucina classica ma con un tocco di modernità la fa da padrona “La locanda dei giurati”. Qui vi proponiamo una delle sue prelibate ricette: Spring Rolls alle verdure, cavolo rosso, noci e uvetta.

La ricetta: Spring Rolls alle verdure, cavolo rosso, noci e uvetta

Ingredienti (x 4 persone)

1 carota

1 zucchina

1/2 vaschetta di germogli di soia

1 pianta di cavolo cinese

Salsa di soia

1confezione di pasta per Rolls cinesi

1/2 cavolo viola

Noci e uvetta q.b

Preparazione

Tagliare finemente il cavolo viola e metterlo in acqua, nel frattempo tagliare a julienne la carota pelata, la zucchina e il cavolo cinese. Saltare le verdure a julienne senza olio in una padella bollente, saltare anche i germogli di soia, mischiare tutte le verdure e condirle con un filo di salsa di soia e raffreddare.

Spring Rolls

Dividere i fogli di pasta x Rolls, farcirli con le verdure e chiuderli a fagottino fissandoli con un po’ di acqua. Condire il cavolo viola con olio, sale, pepe, le noci tritate e l’uvetta. Poi disporre sul piatto da portata. Friggere i Rolls in olio bollente, tagliarli a piacere e impiattare.

