Tennis, Martina Trevisan vola agli ottavi del Roland Garros

Parigi – Sul rosso di Parigi prosegue la favola di Martina Trevisan. Dopo la vittoria a Rabat, l’azzurra torna in competizione e stacca il pass per gli ottavi al Roland Garros.

La tennista fiorentina, che è la numero 59 nella Wta, ha sconfitto al terzo turno, (6-3 6-4), l’australiana Daria Gavrilova Saville, in tabellone grazie ad una wild card. (foto@Federtennis-Facebook)

