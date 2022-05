Tutta la skincare routine prima e dopo l’applicazione di una maschera viso

La maschera per il viso è ormai diventata un vero e proprio must have per un aspetto sempre fresco e curato. Quello che però ancora in molti non sanno è che sia prima che dopo la sua applicazione si dovrebbe procedere con una skincare completa. Quali prodotti utilizzare dunque per intensificare l’effetto delle maschere viso? Scopriamolo insieme.

La beauty routine prima della maschera

Prima di applicare la maschera per il viso, indipendentemente dalla sua composizione, è fondamentale preparare la pelle e sono due gli step fondamentali: la detersione e l’esfoliazione.

#1 Detersione profonda del viso

Uno step che dunque possiamo considerare obbligatorio è quello che prevede un’accurata pulizia del viso: la cute deve infatti essere perfettamente detersa. Se sono ancora presenti delle tracce di make up, conviene utilizzare un latte detergente in modo da eliminare qualsiasi impurità. Ricordiamoci però sempre di sciacquare molto bene la pelle, in modo che non rimangano residui dello struccante utilizzato.

#2 Esfoliazione della pelle

Una volta che il viso è perfettamente pulito, si può procedere con l’esfoliazione. Questo è un passaggio molto importante, in quanto consente di eliminare tutte le cellule morte e favorire l’assorbimento da parte della pelle di tutte le sostanze contenute nella maschera. Per effettuare una buona esfoliazione si può utilizzare uno scrub delicato, da risciacquare naturalmente con cura. Infine, asciughiamo il viso alla perfezione.

#3 Applicazione del siero viso (facoltativo)

Chi utilizza solitamente un siero per il viso, può applicarlo proprio adesso e dunque prima della maschera. Questo consente di intensificare il trattamento.

La beauty routine dopo la maschera

Dopo aver applicato e lasciato in posa la maschera per il viso, un errore da non fare mai è quello di sciacquare la faccia. Al massimo, se è rimasto qualche residuo lo si può far assorbire praticando semplicemente un leggero massaggio. Fatto ciò, sono ancora due gli step fondamentali: l’applicazione del tonico e l’applicazione della crema.

#4 Applicazione del tonico per il viso

Per una beauty routine completa, dopo la maschera è importante applicare il tonico per il viso in quanto ha delle proprietà astringenti. Consente infatti di chiudere i pori ed è dunque perfetto per favorire ulteriormente l’assorbimento delle sostanze precedentemente giunte alla pelle tramite la maschera. Conviene dunque applicarlo subito dopo aver tolto la maschera, in modo delicato, utilizzando possibilmente un batuffolo di cotone e picchiettando sul viso.

#5 Applicazione della crema viso

Questo è un vero e proprio dilemma per molte donne: la crema viso va messa oppure no dopo la maschera? La risposta è affermativa, dunque non dimentichiamoci questo passaggio che è altrettanto importante. Naturalmente, se prima è stata lasciata in posa una maschera nutritiva e dal forte potere idratante conviene utilizzare una crema dalla texture più leggera, onde evitare di esagerare e rendere la pelle eccessivamente grassa.

Beauty routine: in quale momento della giornata?

Precisiamo infine che la beauty routine completa dovrebbe sempre essere effettuata la sera, prima di andare a dormire. In questo modo infatti i prodotti vengono assorbiti al meglio durante la notte e al mattino il viso si presenta molto più riposato, idratato e luminoso.