Consegnato il numero 46 a Valentino Rossi: la Motorsport lo ritira per sempre

Grande e suggestiva la festa al Mugello per Valentino Rossi. In occasione del Gran Premio della MotoGp mondiale, la Federazione Internazionale ha deciso di onorarlo. E il ritiro del suo leggendario numero 46 che nessun altro pilota potrà utilizzare da oggi in futuro è stata ha accolto emozione e applausi.

Il Dottore, oggi impegnato in un altro campionato mondiale delle 4 ruote e già in gara nelle tappe in giro per il mondo, è stato felice e celebrato dagli addetti ai lavori e dal pubblico presente. La Motosport ha consegnato a Rossi il numero 46: “Potevo continuare, ma sono vecchio.. guardo avanti”. Riporta TgCom24.

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.