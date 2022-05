Forza Italia Fiumicino: un direttivo sui temi centrali del territorio

Fiumicino – Un incontro per riflettere su quanto è stato fatto, su quanto stiamo facendo e per guardare al futuro: si è riunito ieri, 27 maggio 2022, il partito Forza Italia Fiumicino con un direttivo finalizzato a fare il punto generale sullo stato delle cose.

“Dalla riqualificazione della nuova Darsena, – spiega il capogruppo Alessio Coronas – fino al nuovo porto: tutti gli argomenti trattati hanno come priorità le necessità dei cittadini e del nostro territorio. La Darsena è il fiore all’occhiello di Fiumicino e come tale deve essere valorizzata. File di parcheggi non le rendono giustizia e l’iniziale progetto prevede di rendere la zona pedonale. Ma molte sono le critiche mosse dalla cittadinanza sulla futura viabilità di viale Traiano.

Per la realizzazione del nuovo porto turistico di Fiumicino, invece, prima dovrebbe esserne appurata la fattibilità: sono state prese tutte le cautele per salvaguardare il territorio? Non bisogna dimenticare, infatti, la criticità dei vincoli idrogeologici che incombono su Isola Sacra”.

“Durante la riunione, – conclude il Capogruppo – ci siamo confrontati su questi ed altri temi importanti e molto sentiti dalla collettività, concentrandosi anche sulla prossima campagna elettorale”.

