Giardino di Roma, dal 30 maggio sarà attivo il nuovo percorso della linea notturna nMe

Ostia – Dalla sera di lunedì 30 maggio sarà operativo il nuovo percorso della Linea nME che entrerà fin dentro il quartiere Giardino di Roma. I residenti potranno finalmente utilizzare il bus notturno in sicurezza.

“Ha vinto la buona politica, hanno vinto i cittadini del territorio di Giardino di Roma che hanno vissuto sulla loro pelle quanto possa essere faticoso ottenere una soluzione di semplice buonsenso”. Queste le parole di Leonardo Di Matteo, Presidente della Commissione LL.PP e Mobilità del X Municipio.

“Le vetture della linea notturna provenienti dai due capolinea (Cristoforo Colombo e Piazza Venezia) entreranno infatti dalla via Ostiense, in via Fiumalbo, per poi proseguire per piazza Stanlio e Ollio, via Marcello Mastroianni, (previsti impianti di fermata in ambedue i sensi di marcia), ed ancora attorno alla rotatoria all’altezza di via Domenico Modugno, con inversione di marcia per via Marcello Mastroianni, piazza Stanlio e Ollio, via Fiumalbo e ritorno in via Ostiense per poi proseguire verso i rispettivi capolinea di Cristoforo Colombo o piazza Venezia.

“Una situazione che si era ulteriormente aggravata negli ultimi mesi – si legge nella nota di Di Matteo – dalla soppressione della fermata corrispondente alla stazione di Vitinia, prolungando ulteriormente la percorrenza a piedi da 2 a 5 km per arrivare alla fermata più vicina (quella di Tor di Valle) sulla via Ostiense, in condizioni di estrema pericolosità”.

“Questo provvedimento – dichiara Di Matteo – era stato approvato in Consiglio municipale dalla precedente Amministrazione nell’aprile 2021 e successivamente bocciato dal Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti. Lo abbiamo ripreso con la prima Commissione che ho convocato nel ruolo di Presidente lo scorso 10 gennaio e con fermezza, nonostante il parere negativo precedentemente espresso dal Dipartimento Mobilità, siamo andati avanti in commissione con molta decisione in quanto sulla sicurezza dei cittadini non possono esserci mediazioni con nessuno e successivamente il provvedimento lo abbiamo approvato il 3 febbraio in Consiglio municipale.

“Ringrazio tutti i componenti della Commissione Lavori Pubblici e Mobilità che presiedo e che mi hanno sostenuto fin dall’inizio della prima Commissione che ho convocato. Si tratta – conclude il Presidente Di Matteo – di un primo passo per il riordino delle linee notturne nel Municipio X che a tutt’oggi non usufruiscono del servizio notturno (Ostia ponente, Casal Palocco, Infernetto, Acilia e Axa Malafede) un primo passo mi vedrà sempre con la commissione che presiedo, a difesa dei cittadini per garantire i diritti alla mobilità “.

