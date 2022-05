Montecarlo – Prima fila Ferrari al Gran Premio di Monaco, con Charles Leclerc che centra la seconda pole position consecutiva nel Principato.

Il pilota monegasco nel circuito di casa gira in 1’11″376 conquistando la 14esima partenza al palo in carriera precedendo il compagno di squadra lo spagnolo Carlos Sainz (1’11″601) e le due Red Bull del messicano Sergio Perez (1’11″629) e dell’olandese Max Verstappen (1’11″666).

Quinto tempo per l’inglese della McLaren Lando Norris (1’11″849) che si lascia alle spalle il connazionale della Mercedes George Russell (1’12″112) e lo spagnolo dell’Alpine Fernando Alonso (1’12″247). A completare la top ten l’inglese della Mercedes Lewis Hamilton (1’12″560) il tedesco dell’Aston Martin Sebastian Vettel (1’12″732) e il francese dell’Alpine Esteban Ocon (1’13″047).

La sessione ufficiale di prove termina anzitempo per l’incidente di Perez fuori dal tunnel mentre tutti erano impegnati nell’ultimo tentativo. Il messicano della Red Bull coinvolge anche Sainz, ma per fortuna nessuna grave conseguenza. Fuori dal tunnel si bloccano praticamente tutti e il Q3 termina così, con una prima fila tutta Ferrari.

Le parole di Charles Leclerc

“La pole qui a Monaco è molto speciale, sono veramente felice. Il weekend è andato liscio fino a questo momento. Sapevo di avere un passo veloce, dovevo solo portare a termine il lavoro”. “Peccato aver dovuto abortire l’ultimo giro per l’incidente di Perez perché stavo migliorando parecchio, ero 4 decimi più veloce del giro della pole – ha aggiunto – La macchina dava sensazioni fantastiche. Avere anche Carlos al mio fianco è fantastico. Con l’asciutto la situazione domani sarebbe più prevedibile, ma noi saremo competitivi anche se piovesse”.

Le parole di Carlos Sainz

“Perez ha avuto un incidente, io ero nel giro lanciato e ho visto la bandiera gialla appena prima di centrarlo, ho dovuto frenare bruscamente per evitarlo. Ci sono riuscito di un soffio”, ha commentato Sainz. “Domani cercheremo di completare l’opera, siamo in una grande posizione per ottenere un ottimo risultato per il team. La macchina è stata fantastica tutto il weekend, quindi andremo all’attacco. Pioggia o sole? Non mi dispiace nessuno dei due casi”, ha concluso. (Adnkronos)(foto@ScuderiaFerrari-Twitter)

