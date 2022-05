Ostia, l’assessora Prodon denuncia: “Girano lettere false a mia firma”

Ostia – L’Assessore alla Transizione Ecologica, all’Ambiente, allo Sport e al Personale del Municipio Roma X Valentina Prodon ha presentato una denuncia al Commissariato della Polizia di Ostia dopo aver scoperto una lettera falsa a sua firma, scritta da ignoti.

“Nella giornata di ieri ho presentato una denuncia al Commissariato della Polizia di Ostia – si legge in una nota dell’Assessore – perché ho ricevuto da un cittadino del territorio una lettera proveniente dal mio Assessorato con mia firma in calce assolutamente falsa. Si tratta di un documento in cui intimerei ad un cittadino il ripristino di un’area adibita a parcheggio chiusa illegalmente”.

Non conosco personalmente il cittadino in questione – continua -, non sono a conoscenza delle problematiche descritte nella lettera ma soprattutto eventuali comunicazioni del genere da parte delle Pubbliche amministrazioni vengono effettuate dagli Uffici amministrativi e non dagli Assessori.

Ritengo pertanto grave la circolazione di tale documento – conclude – e mi auguro che si faccia chiarezza su questa vicenda al più presto, e invito le cittadine e i cittadini a segnalare l’eventuale ricezione di comunicazioni anomale da parte del Municipio”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e del X Municipio, clicca su questo link.