Ostia, raffica di salvataggi in mare… Ma è un’esercitazione dei pompieri

Ostia – “Sicurezza in mare”: è il nome dell’evento a cui oggi, 28 maggio 2022, dallo ore 10:00, il Nucleo Sommozzatori del Comando di Roma e la squadra dei Vigili del Fuoco di Ostia (13/A) hanno partecipato su invito del Presidente della Lega Navale Italiana (Sezione Lido di Ostia ) Carola De Fazio.

In tale manifestazione è stata simulata l’operazione di soccorso ad una imbarcazioni a vela, il cui equipaggio una volta sbalzato in mare, è stato recuperato dai soccorritori. Simulata poi una seconda operazione che ha visto il recuperato di un serfista caduto in acqua, privo di coscienza. Tale operazione di salvataggio ha unitamente coinvolto il personale VVF e quello della CRI ;il trasporto del ferito su terra ferma è avvenuto tramite l’utilizzo di moto d’acqua. Le attività si sono svolte con il presidio di una motovedetta della Capitaneria di Porto, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato.

