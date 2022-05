Pomezia – E’ stata inaugurata la nuova la nuova biblioteca d’istituto dell’ITS Copernico dedicata ad Amedeo Calbi, docente prematuramente scomparso. Realizzata nell’ambito di un progetto PCTO (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) in uno spazio destinato prima a magazzino, poi ad aula didattica, la biblioteca “Amedeo Calbi” nasce dal forte desiderio di riappropriarsi di quegli spazi di cultura e condivisione di cui la recente pandemia ha privato le comunità studentesche.

Grazie a un protocollo di intesa col Comune di Pomezia, gli studenti coinvolti nel progetto hanno inventariato e catalogato il materiale bibliografico sotto la supervisione del personale della Biblioteca Comunale “Ugo Tognazzi”.

Presenti all’inaugurazione la vice Sindaco Simona Morcellini, l’Assessora Miriam Delvecchio, il Preside Francesco Celentano, la Prof.ssa D’Andrea che ha coordinato il progetto, l’artista Giovanna Alfeo, autrice del murale che decora le pareti esterne e la porta d’ingresso della struttura, il fratello, gli amici e i colleghi di Amedeo Calbi che lo hanno ricordato e celebrato con parole e musica.

