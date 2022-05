Conte ad Ardea per Lucio Zito sindaco: “Ha un progetto politico forte per la qualità di vita dei cittadini”

Ardea – Giuseppe Conte è arrivato ad Ardea per sostenere la candidatura di Lucio Zito a sindaco. Ad accoglierlo, tutti gli esponenti della coalizione che promuove il progetto, ed una folla di elettori e simpatizzanti, interessati alla proposta del gruppo che ha innescato un importante processo di cambiamento nella prospettiva politica della città costiera.

Dopo un primo momento fra la gente nel centro storico, la Rocca, insieme all’Eurodeputato Fabio Massimo Castaldo, e all’assessora Valentina Corrado, il professore è arrivato nella piazza di Nuova Florida e si è fermato tra la folla per le foto di rito. “È encomiabile questa missione che sta affrontando per portare l’Italia alla normalità”, inneggia un attivista.

Sul palco con il professor Giuseppe Conte e con l’eurodeputato Fabio Massimo Castaldo, che ha curato l’introduzione dell’evento, Lucio Zito è apparso visibilmente emozionato mentre si raccontava e raccontava il futuro della città di Ardea, partendo dal risanamento del debito, silenziosamente condotto, fino alla visione di un futuro sostenibile, inclusivo, sicuro, solido, al passo con le sfide della modernità e tracciato nel solco dei bisogni dei giovani.

Uno sguardo speciale è stato riservato alle progettualità incentrate su turismo, scuola, periferie e comunità energetiche.

L’endorsement del professor Conte, a seguire, ha focalizzato l’operosità dell’Amministrazione uscente e la forza delle sinergie con gli alleati di coalizione, evidenziando al contempo i grandi temi centrali del Movimento 5 Stelle, su tutte la implementazione del salario minimo, la difesa del reddito di cittadinanza, la promozione della legalità, la green transition.

Ha poi ricordato il rapporto proficuo stretto con il Partito Democratico, gli altri alleati e la Regione, per indicare la linea della continuità come unica opportunità di investimento in un futuro efficacemente dedicato alla cittadinanza.

Presenti all’evento l’assessora Valentina Corrado, l’eurodeputata Daniela Rondinelli, gli onorevoli Salafia, Tuzi, Flati e Silvestri e i sindaci di Pomezia e Guidonia. Un doveroso ringraziamento è stato esteso al sindaco uscente Mario Savarese, alle Forze dell’Ordine, ai Sanitari e alla Polizia Locale di Ardea.

