Dopo anni riaprono al pubblico le antiche Cisterne Romane di Ponza

Ponza – Dopo anni di chiusura al pubblico, sono state inaugurate e riaperte al pubblico le due Cisterne Romane di Ponza. All’inaugurazione erano presenti rappresentanti dell’ Amministrazione Comunale, il Sindaco Francesco Ferraiuolo, gli Assessori Gianluca De Martino e Michele Nocerino e il Consigliere Carlo Marcone. Presente anche una delegazione dell’Ufficio Circomare Ponza con a capo il Comandante del Porto di Ponza T.V. (CP) Antonio Borraccino.

Cesare De Luca, Amministratore di VisitPonza, ha ringraziato l’Amministrazione Comunale per l’impegno profuso per la riaperture delle Cisterne sia con opere di manutenzione che con lo svolgimento della manifestazione di interesse. Dopo anni di chiusura, il nuovo gestore VisitPonza ha dovuto effettuare alcuni lavori di messa a punto del sistema di illuminazione e del sistema di eliminazione delle acque che ancora si immettono nelle cisterne ma tutto è andato bene. La nuova gestione ha provveduto anche a trovare una responsabile guida ponzese, la dott.ssa Brigida Vitiello, che fino a qualche giorno fa lavorava presso “Napoli Sotterranea”. Con esperienza ed entusiasmo, Vitiello accompagnerà i visitatori durante l’Archeopercorso che, due volte al giorno, toccherà prima la “Cisterna del Corridoio” e, dopo una passeggiata, la “Cisterna della Dragonara”.

Dopo l’Archeopercorso, la “Cisterna della Dragonara” sarà aperta al pubblico per ulteriori visitatori. Questo interesse dell’Amministrazione Comunale alla valorizzazione del territorio era già cominciato con il ripristino del sentiero di Punta Incenso, sentiero oggi pulito, indicato e reso decoroso quanto merita. De resto Ponza non è solo mare ma anche storia, enogastronomia e sentieri. L’augurio quindi è che questa onda culturale continui.

Ha preso poi la parola il Sindaco Ferraiuolo che ha ringraziato i presenti, la sua Amministrazione e i suoi tecnici per essere riusciti a riassegnare il bene ad un gestore che possa valorizzarle. Ha ricordato, infine, che altri progetti di valorizzazione sono in dirittura di arrivo e che aumenteranno ulteriormente l’offerta culturale dell’isola. Effettuato il taglio del nastro si è cominciata la visita guidata per i presenti. Durante l’estate, le “Cisterne” saranno anche il palcoscenico di spettacoli teatrali, presentazioni di libri e eventi culturali a cui si sta pensando.

