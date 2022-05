Fiumicino – L’incendio che oggi ha interessato la zona di Passo della Sentinella (leggi qui), e che ha sparso miasmi per tutta l’area alzando una colonna di fumo visibile da tutta Fiumicino, era evitabile. Lo chiarisce Ivano Talevi, residente a Passo della Sentinella e abitante della casa adiacente al furgone che ha innescato l’incendio.

“Sono settimane, se non di più, che ho segnalato la presenza di un pericoloso furgone abbandonato, stipato di roba infiammabile. Nessuno è intervenuto, perché la proprietà risulta essere di qualcuno non residente a Fiumicino e dunque non rintracciabile. Ma nel 2020, mi chiedo, è possibile che la burocrazia sia ancora così dominante da impedire di togliere un pericolo pubblico? E se oggi l’incendio, che ha solo lambito la mia casa, fosse entrato dentro provocando una strage? Di chi sarebbe stata la colpa?

E’ sconfortante – prosegue Talevi – toccare con mano l’impossibilità di ottenere aiuto. E’ deprimente segnalare alle autorità i pericoli per poi vedersi rispondere con l’immobilismo totale. Una volta è questione di proprietà, un’altra è questione di competenze, e così via… Intanto i problemi restano, e con essi i pericoli”.

