Gate gourmet, Fiorentino: “Attenti alle piste false, l’incontro sindacale è fissato per lunedì 30 maggio”

“In riferimento a quanto diffuso (ad arte) in questi giorni, con il solo scopo di aggiungere ulteriore confusione alla già presente, su un presunto accordo di Clausola Sociale tra le aziende di catering Gate gourmet e Dnata, si precisa che lo screenshot dell’articolo che qualcuno sta facendo girare sulle chat whatsapp, risale in realtà al 4 ottobre 2016 (leggi qui) ed è inerente al passaggio di commessa della compagnia aerea Vueling“. Lo specifica un comunicato a firma di Emiliano Fiorentino, Direttore Risorse Umane Gate gourmet.

“Attualmente – precisa ancora Fiorentino – stiamo lavorando al fine di raggiungere un accordo per il passaggio di personale legato alla commessa ItaAirways. Il prossimo incontro tra le aziende e le Organizzazioni Sindacali è fissato per il giorno 30 maggio 2022, alle ore 14“.

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.