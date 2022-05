Nettuno, 19enne scompare in mare: ricerche in corso

Nettuno – Si tuffa in acqua e scompare. Sono in corso da ore le ricerche di un 19enne che si è recato in spiaggia a Nettuno con i suoi amici nel pomeriggio di oggi, 29 maggio.

Il ragazzo stava nuotando insieme a un amico all’altezza del santuario di Nostra Signora delle Grazie ma a causa del mare mosso i due hanno iniziato ad avere difficoltà a tornare a riva. Subito sono accorsi i loro amici e i bagnini dello stabilimento “il gabbiano”, ma sono riusciti a salvare solo un ragazzo.

Da ore si cerca il 19enne. Sul posto i vigili del fuoco con un elicottero e i sommozzatori e la Capitaneria di porto di Anzio con una motovedetta.

