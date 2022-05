Peste suina, nel Lazio salgono a 15 i casi accertati: nuova zona rossa nel reatino

Roma – “Salgono a 15 i casi positivi di peste suina sui cinghiali. Quattordici nell’area perimetrata romana e uno a Rieti a Borgo Velino. I servizi veterinari delle Asl proseguono nell’attività di monitoraggio e controllo. Attendiamo la perimetrazione della nuova zona rossa nel reatino”. Lo fa sapere, in una nota, l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

