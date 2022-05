Pista ciclabile, area dog e un parco pubblico: un milione di euro di opere pubbliche per Cerveteri

Cerveteri – “Oltre un milione di Euro in opere pubbliche per Cerveteri senza spendere nemmeno un centesimo di soldi pubblici. Nel dettaglio, si tratta della realizzazione di una rotonda lungo la Via Settevene Palo Nuova, che consentirà lo snellimento della viabilità e l’apertura di un nuovo tratto di Via Sandro Pertini, di una pista ciclabile che da Via della Lega condurrà fino al Campo Sportivo Enrico Galli, di un’area verde attrezzata a parco pubblico e di un’area cani”. Ad annunciarlo è Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri, a conclusione della conferenza dei servizi tra il Dirigente dell’Ufficio Urbanistico Architetto Marco Di Stefano e la Società LIDL, che realizzerà le opere.

“Un progetto che parte da lontano, che ha visto un lungo iter procedurale e urbanistico – dichiara Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri – una serie di opere realizzate direttamente dal privato che al Comune di Cerveteri non costeranno nemmeno un euro. Alla Società LIDL, concederemo solamente un ampliamento del loro punto vendita, un punto vendita già esistente e operativo da tanti anni nella nostra città. Questo è quello che accade quando l’Amministrazione e l’imprenditoria collaborano per il bene della comunità”.

“Un esempio di buona amministrazione, che al Comune garantirà opere di pubblica utilità e molto attese dalla cittadinanza che se le avesse dovute finanziare in proprio avrebbe dovuto fare una serie di investimenti importanti sia da un punto di vista di progettazione che di realizzazione, che invece sono totalmente a carico della società – conclude il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – ringrazio con l’occasione tutti coloro che hanno seguito lo svolgimento del progetto, in particolar modo la nostra Vicesindaca Elena Gubetti, l’Assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti e il Dirigente Architetto Marco Di Stefano”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Cerveteri

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Cerveteri, clicca su questo link