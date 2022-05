Roma, dal Campidoglio 12,5 milioni per la manutenzione straordinaria delle strade: l’elenco degli interventi

Roma – La Giunta Capitolina ha dato il via libera ai progetti definitivi che prevedono nuovi interventi di manutenzione straordinaria su importanti vie cittadine per un valore complessivo di 12,5 milioni di euro; cinque delibere che si aggiungono a quelle approvate la settimana scorsa per altri 7,5 milioni di euro, per un totale di 20 milioni di euro, previsti nel Piano investimenti 2022-2023.

I progetti approvati attraverso i provvedimenti votati ieri, i cui lavori avranno inizio nel 2022, comprendono la messa in sicurezza tramite fresatura e rifacimento in profondità della pavimentazione stradale, con il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale, in vari quadranti della città.

In particolare, si interverrà su Piazza Porta Capena, via Baccelli e le corsie centrali di viale Angelico nel Municipio I; su via Lucrino, via Flaminia, viale Tiziano e tratti di via Tiburtina nel Municipio Il; su via della Serenissima e via Tor de’ Schiavi nei Municipi V e VI. E ancora nei Municipi III e IV, con interventi su via Tiburtina, da piazza Santa Maria del Soccorso a via Monti Tiburtini direzione centro e da via Monti Tiburtini al semaforo di Casal Bruciato ambo lati; su via Ugo Ojetti, da via Graf alla rotatoria di via Tilgher ambo lati. Infine, lavori anche su strade dei municipi IX e X: piazzale Ferruccio Parri, tratti di viale Umberto Tupini, tratti di piazzale Guglielmo Marconi, viale Egeo, via di Val Fiorita, tratti di via delle Tre Fontane e viale dell’Astronomia.

“Con questo nuovo pacchetto di interventi, che segue quello della scorsa settimana, prosegue l’impegno dell’amministrazione per riqualificare tratti importanti della viabilità cittadina, in particolare di quella principale a maggiore traffico e incidentalità. Sappiamo che si tratta di lavori molto attesi e che occorre procedere speditamente per cambiare l’aspetto delle strade di vari quadranti e per garantire condizioni di sicurezza a cittadini e turisti, per chi passeggia e per chi percorre le nostre strade ogni giorno per andare a lavoro o per andare a scuola” ha dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture, Ornella Segnalini.

