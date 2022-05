Montalto di Castro – L’amministrazione comunale anche per la stagione balneare 2022 ha attivato il servizio di assistenza bagnanti sulle spiagge libere di Montalto e Pescia Romana. Il servizio è già attivo dal 29 maggio e terminerà l’11 settembre, periodo in cui sono installate due torrette al lido di Montalto (località Sanguinaro e la spiaggia antistante Piazzale Tirreno); a Pescia Romana in località Marina di Pescia, Costa Selvaggia e Casalaccio.

Il servizio è svolto dalla Fin (Federazione italiana nuoto) e in stretta collaborazione con la sala operativa della Capitaneria di Porto Civitavecchia e con la presenza quotidiana del personale militare della delegazione di spiaggia della Guardia Costiera di Montalto di Castro.

Foto 2 di 2



Durante i weekend di luglio-agosto ci sarà inoltre la presenza di una moto d’acqua dei Vigili del fuoco con due operatori e la barella per il salvamento. Oltre ai Vigili del fuoco, saranno altresì presenti sulle spiagge del territorio i cani bagnino del gruppo Sics (Scuola italiana cani salvataggio). Cani di razza Labrador e Golden Retriever addestrati al salvataggio delle persone che dovessero trovarsi in difficoltà in mare.

Visto che nello scorso anno si sono effettuati diversi salvataggi, si ricorda che è sconsigliato fare il bagno quando le condizioni meteo-marine non lo permettono.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Montalto

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Montalto, clicca su questo link