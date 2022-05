Alla Notte bianca della Legalità di Fiumicino la proiezione del cortometraggio “Stickman city”

Fiumicino – “Per la capacità di declinare il NOI, alla base della cultura della Legalità, attraverso il pensiero che diviene parole e immagini e, soprattutto, linee che congiungono l’umanità”. Con questa motivazione, la Notte Bianca della legalità di Fiumicino, ha assegnato la menzione speciale al cortometraggio “Stickman city” di Giacomo Peirce, risultato anche vincitore della prima edizione del festival Le Moscerine, dedicato ai cortometraggi realizzati dai bambini fino a 12 anni. A consegnare il premio legalità la delegata del sindaco alla Legalità Arcangela Galluzzo e la consigliera comunale Paola Meloni. Il corto sarà proiettato durante la quinta edizione della Notte Bianca della Legalità di Fiumicino che si terrà alla fine di ottobre.

“Sostenere e partecipare a questo festival è stato non solo doveroso, ma anche istituzionalmente importante – sottolinea Galluzzo -, per testimoniare, ancora una volta, quanto la cultura della legalità debba essere parte della crescita consapevole dei ragazzi. Il cortometraggio selezionato per la menzione speciale è un esempio, straordinario, di creatività che saremo felici di mostrare durante la prossima Notte Bianca della Legalità”.

“Una bellissima iniziativa che il Comune di Fiumicino ha voluto patrocinare – aggiunge Meloni – e che alla sua prima edizione è già stata un successo grazie alla creatività di bambine e bambini tra i quali una rappresentanza anche dei piccoli cittadini di Fiumicino, come la piccola e talentuosa Azzurra Dottori che affronta con la sua meravigliosa leggerezza e l’intelligenza, il tema delicato dei disturbi dello spettro autistico. E come Angelo Bottone che ha vinto il premio come miglior attore protagonista. Auguro a Le Moscerine un successo sempre maggiore e rigoglioso come la fantasia e la creatività dei bambini”.

