Ardea – Promessa mantenuta: “Dopo aver installato il primo defibrillatore automatico nel nostro Comune all’interno della sede comunale di via Salvo D’Acquisto, avevo detto che altri ne sarebbero stati installati. Oggi, grazie alla collaborazione di GM Servizi, abbiamo attivato due nuovi defibrillatori presso la farmacia comunale di Tor San Lorenzo e presso la Farmacia Bottari”, le parole dell’assessore Alessandro Possidoni.

“Entrambe le aree sono densamente abitate e il passaggio di persone è costante. In caso di emergenza, sarà possibile utilizzare i defibrillatori sempre a disposizione cercando di ridurre i danni dell’arresto cardiaco. Abbiamo già dimostrato l’attenzione della nostra Amministrazione verso la prevenzione con tutte le campagne che ci sono state nel 2020, 2021 e 2022. Adesso vogliamo fare un passo avanti fornendo uno strumento che permetta di agire in un caso di emergenza cardiaca. Entrambe le farmacie avranno la possibilità di formare sei persone all’uso del defibrillatore, coinvolgendo anche le attività commerciali vicine. In futuro si potrebbero organizzare dei corsi aperti alla popolazione per l’uso del defibrillatore”, aggiunge Possidoni. Che conclude: “Ringrazio la dott.ssa Bartolomucci e la dott.ssa Simeone per aver creduto nell’iniziativa, ed il dott. Bassino per aver fornito i defibrillatori”.

Foto 3 di 3





Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ardea, clicca qui