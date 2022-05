Ardea, ultimo appuntamento con il Microchip day

Ardea – “Si è svolta in aula consiliare Sandro Pertini un’altra giornata della microchippatura per cani e gatti: si tratta della terza giornata gratuita ed anche questa volta i cittadini hanno confermato il loro interesse per questa iniziativa, riempendo tutti i posti a disposizione” – a parlare è l’assessore Alessandro Possidoni.

“Grazie alla nostra iniziativa, altri 50 cani e gatti sono stati microchippati, un regalo importante che abbiamo fatto ai nostri amici a quattro zampe.

Come avete visto, grazie alla maggiore disponibilità di microchip, oggi abbiamo eccezionalmente permesso anche a chi non era prenotato di poter usufruire di questo servizio: sono contento che i cittadini abbiamo colto subito l’occasione e siano venuti in aula consiliare.

Questo è l’ultimo “Microchip Day” che verrà organizzata da questa Amministrazione.

Vorrei approfittare per ringraziare ancora le persone che mi hanno aiutato nell’organizzazione degli Open Day, dalla consigliera Paola Soldati, a Valentina Di Blasi con i volontari di “Smarriti e Ritrovati ad Ardea e Pomezia”, i veterinari, Cristina Mastrocesare e Francesco Citriniti, direttore dell’Anagrafe canina della Asl Roma 6.

Grazie davvero a tutti, senza un team affidabile e professionale come questo, gli Open Day non sarebbero stati possibile”.

