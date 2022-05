Cerveteri, da paese a città: il progetto di Moscherini, candidato sindaco del centrodestra

Cerveteri – “Cerveteri da paese a città”. E’ questo l’obiettivo del progetto di Gianni Moscherini, candidato alla poltrona di Sindaco per la cittadina etrusca, sostenuto dal centro-destra. “Un programma chiaro e dettagliato che affronta punto per punto la possibile rinascita di Cerveteri – si legge in un comunicato diffuso dallo stesso Moscherini -. Il punto focale del suo programma è la politica del fare. Tre gli assi portanti: la cittadella istituzionale per permettere un dialogo diretto e concentrato tra cittadinanza ed istituzioni. Liberare il centro storico dagli uffici pubblici, digitalizzare l’amministrazione per permettere un rapporto moderno e funzionale, dare giusta sede all’archivio storico, ora distaccato in altro Comune. E non ultimo polarizzare la sanità pubblica come cura e come burocrazia. Restituire il centro storico ai cittadini ed ai commercianti, promuovendo le eccellenze locali e artigianali”.

“Promozione turistica e valorizzazione del patrimonio artistico culturale. Cerveteri, culla della Storia, merita un posto in primo piano sia per la ricchezza dei siti archeologici; sia per l’incantevole costa, utile come balneazione che come diporto nautico; sia per la ricchezza della produzione agroalimentare – si legge ancora -. Rendere l’area archeologica fruibile ed accessibile, intensificando il trasporto urbano, dotando gli scavi di tutte le moderne tecnologie e servizi. Realizzare un porticciolo, comprensivo di yachting club, ammodernare il lungomare vivacizzandolo con attività di ristoro, ricreative e commerciali. Creare una sinergia tra le realtà produttive locali e ideare percorsi enogastronomici di eccellenza”.

“Riqualificazione e restituzione alla cittadinanza degli spazi verdi, di aree ricreative e di socialità inclusiva, rispondendo alle diverse esigenze, anche anagrafiche: parchi gioco, impianti sportivi, aree famiglia, centri anziani, aree sgambamento cani. Ripensare al sociale creando soluzioni abitative per chi versa in difficoltà, per anziani, per diversamente abili. Ampliamento degli spazi culturali, creazione di un teatro polivalente, del Museo etrusco. Studio del sistema cimiteriale, attualmente insufficiente”, continua Moscherini.

“Questi ambiziosi e necessari progetti, saranno realizzati rafforzando servizi pubblici essenziali, quali i trasporti, l’energia, il lavoro. I mezzi di trasporto pubblici saranno rafforzati, sia come qualità delle dotazioni che intensificando il collegamento con il territorio e la Capitale. In progetto un HUB energetico sperimentale, incrementando l’utilizzo di energie rinnovabili, anche al fine di abbattere il costo dei consumi. Sempre in tema di tutela ambientale, ripensamento della filiera di raccolta dei rifiuti per ottimizzarne il riciclo e abbatterne i costi.

Rivitalizzando il mercato del lavoro, sostenendo la piccola impresa locale, l’artigianato e coinvolgendo giovani professionisti/e nel ridisegnare e progettare insieme il futuro della nostra città. Gianni Moscherini, il Sindaco del fare, non ha dubbi: con la serietà, il pragmatismo, l’esperienza e la determinazione Cerveteri potrà finalmente occupare il posto di prestigio che si merita”, aggiunge.

“Intanto, come dico a volte, scherzando con gli amici, nelle mie otto vite già fatte, ci sono i momenti produttivi dal punto di vista sociale, imprenditoriale per esempio quelli legati al porto, ma io mi vanto anche di essere stato mandato a fare il missionario in Africa, all’età di 18 anni. Sono stato quattro anni, poi morì mio padre, le mie sorelle erano minorenni, e così tornai a casa per accudirle – spiega il candidato -. Nelle mie otto vite c’è anche la parte da dirigente, direttore di imprese private, da sindacalista perché io ho sempre difeso chi stava peggio di me, venendo da una famiglia poverissima ho avuto una sensibilità diversa. E poi il sindacato, la politica, io sono uno che ha dato il proprio contributo anche al dibattito politico serio, quello del fare. Io sono sempre stato l’uomo del fare, in qualunque ruolo sono stato collocato, ho sempre fatto delle cose”.

“Giovanissimo, dopo aver svolto studi classici e teologici sono partito per l’Africa, dove per alcuni anni ho svolto l’attività di missionario nello Zaire. Tornato in Italia, in seguito alla morte di mio padre, a 20 anni ho preso sulle spalle la responsabilità delle mie due sorelle lavorando sia come scaricatore ai mercati generali di Roma che come riparatore di pianoforti, clavicembali e spinette – racconta Moshceirni. Nel 1974 ho iniziato a lavorare nel settore marittimo come dipendente di una delle più grandi agenzie marittime d’Italia. In seguito divento funzionario del sindacato, dove percorro una veloce carriera, fino a diventare dirigente nazionale della Filt-Cgil. Nel 1993 vengo eletto vicepresidente del sindacato europeo del settore”.

“Nel 1995 mi nominano Segretario Generale dell’Autorità Portuale di Civitavecchia, di cui sono divenuto prima Commissario e poi, dal 2001 al 2005, Presidente, fino ad un ulteriore anno di commissariamento. Dal 2007 rivesto la carica di Sindaco della meravigliosa città di Civitavecchia alla quale sento di dovere molto. Appassionato di musica classica, adoro i gatti, il mare, la buona cucina ed i viaggi e parlo correttamente tre lingue. Sono convinto di essere un ottimo cuoco, ma pur non avendo ancora avvelenato nessuno, ho rinunciato all’idea di aprire un ristorante”, conclude.

