Fiumicino, torna la Festa patronale di Santa Paola Frassinetti

Fiumicino – “È ora di tornare… a far festa!!!”. E’ con queste parole che don Bernardo Acuna ha annunciato il ritorno – dopo uno stop forzato a causa del Covid-19 – della Festa patronale della Parrocchia di Santa Paola Frassinetti a Fiumicino.

“È ora – spiega il parroco – di riprendere il ritmo pieno della vita comunitaria e sociale che comprende anche la nostra capacità di far festa e di vivere la gioia di ritrovarsi e stare insieme”.

Torna quindi la Festa Patronale della Parrocchia Santa Paola Frassinetti che quest’anno si svolgerà dal 2 al 5 giugno.

Il programma religioso prevede la Messa Solenne di domenica 5 giugno alle ore 18,00, preceduta dalla processione con partenza alle ore 16,30 dalla parrocchia e un percorso che si snoderà lungo via Valderoa, via Piomarta, via Lamberti e via Maffettone con il ritorno in Chiesa in orario per la S. Messa.

Sabato 4 e domenica 5 sono previste due serate di intrattenimento tra ballo e musica, con gli stand gastronomici che prepareranno panini con le salsicce e la porchetta, patatine fritte e tanti dolci…

“Venite a far festa con noi!” – queste le parole di don Bernardo che invita tutti a prendere parte agli appuntamenti dei prossimi giorni.

