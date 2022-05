Fondi, lotta a topi e insetti: al via gli interventi di disinfestazione e deblattizzazione

Fondi – È stato nuovamente affidato, con regolare gara d’appalto, alla Bromotirrena Srl, il servizio di disinfestazione e deblattizzazione nelle zone urbane, nella rete fognaria e in prossimità delle aree pubbliche del comune di Fondi.

È stato completato l’espletamento di tutte le procedure avviate il 18 marzo con un avviso pubblicato sull’albo pretorio. Con la chiusura della procedura negoziata il 24 maggio e il successivo affidamento dell’incarico alla ditta è stato definito il nuovo calendario.

Gli interventi partono oggi lunedì 30 maggio e, come lo scorso anno, si protrarranno periodicamente, con diversi interventi mensili di disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e azione larvicida, programmati fino a dicembre.

Al fine di massimizzare l’efficacia delle azioni messe in campo dal Comune nelle aree pubbliche come strade o piazze si consiglia ai privati di effettuare analoghi interventi nelle rispettive proprietà. È quanto suggerito dagli esperti per evitare che blatte, insetti e ratti in fuga dalle aree oggetto di disinfestazione finiscano in abitazioni e proprietà private in cui il Comune non può intervenire.

A tal riguardo, si informa la cittadinanza che la società aggiudicatrice ha proposto una particolare scontistica riservata a tutti i residenti nel territorio comunale che desiderino estendere la disinfestazione e la deblattizzazione alle aree private. Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente la ditta al seguente numero: 0771-511225

In concomitanza con gli interventi di disinfestazione e deblattizzazione si invita la cittadinanza ad osservare alcune accortezze:

tenere chiuse porte, finestre e balconi;

tenere in casa gli animali domestici;

non lasciare indumenti stesi all’aperto;

parcheggiare in modo corretto le automobili al fine di non creare intralcio alla macchina operatrice.

Il calendario

Deblattizzazione e antilarvale

30-31 maggio

23 – 24 giugno

9 – 10 agosto

Adulticida

Aree verdi, territorio comunale ed edifici pubblici

19 – 20 – 21 giugno

17 – 18 – 19 luglio

21 – 22 – 23 agosto

Derattizzazione

30 – 31 maggio

23 – 24 giugno

9 – 10 agosto

Disinfestazione e derattizzazione plessi scolastici

13 – 14 giugno

30 – 31 agosto

28 – 29 dicembre

Il calendario potrebbe subire variazioni e sarà cura dell’Ente comunicarlo con tempestività

