Roma – Nel fine settimana, i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno svolto un servizio coordinato di controllo nelle aree interne e esterne della stazione Termini e in piazza dei Cinquecento mirato al contrasto di ogni forma di illegalità, degrado e abusivismo.

Ad esito delle verifiche, i Carabinieri hanno denunciato 7 persone: una 14enne bosniaca sorpresa a rubare il portafogli ad una 52enne all’interno della galleria Forum Termini; un 35enne polacco, senza fissa dimora, sorpreso in via Marsala mentre urinava nei pressi di un esercizio commerciale; un 45enne di Marino che, fermato in via Marsala mentre, armato di barra metallica, stava discutendo con un’altra persona, ad esito del controllo è risultato gravato da divieto di ritorno nel Comune di Roma; una 38enne romena che molestava i viaggiatori con richieste di elemosina o offrendo con insistenza la sua assistenza ai distributori automatici di biglietti; denunciati anche due uomini per l’inosservanza del divieto di ritorno nel Comune di Roma e una cittadina romena per inosservanza del divieto di accesso all’area urbana della stazione ferroviaria Termini.

I Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno anche sanzionato 6 persone, tutte senza fissa dimora, per la violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione Termini. A loro carico è stato emesso contestuale ordine di allontanamento per 48 ore dalla predetta area.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

