Il Papa concede l’indulgenza plenaria a chi visita gli anziani: basta anche una telefonata

Città del Vaticano – Una nuova indulgenza plenaria, ossia la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, sarà concessa il 24 luglio, seconda Giornata mondiale dei Nonni e degli Anziani a tutti coloro i quali parteciperanno alla celebrazione prevista quel giorno o che “dedicheranno del tempo adeguato a visitare, in presenza o virtualmente, tramite i mezzi di comunicazione, i fratelli anziani bisognosi o in difficoltà (come i malati, gli abbandonati, i disabili)”. Lo si legge in un decreto della Penitenzieria Apostolica, diffuso oggi dalla Sala Stampa della Santa Sede.

“In forza delle facoltà a essa attribuite dal Sommo Pontefice Francesco” e “accogliendo la richiesta presentata” dal cardinale Kevin Joseph Farrell, Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, la Penitenzieria apostolica, si legge, “concede l’indulgenza plenaria in occasione della Seconda Giornata mondiale dei Nonni e degli Anziani, già istituita dal Sommo Pontefice nella quarta domenica del mese di luglio”, alle “consuete condizioni (Confessione sacramentale, Comunione Eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice)”.

L’indulgenza quindi sarà concessa a tutti coloro che parteciperanno “alla solenne celebrazione che il Santo Padre Francesco presiederà nella basilica vaticana, oppure alle diverse funzioni che si svolgeranno in tutto il mondo”. Indulgenza “che potrà essere applicata anche come suffragio alle anime del Purgatorio”.

“Questo Tribunale della Misericordia – si legge ancora – concede ugualmente l’Indulgenza Plenaria in questo stesso giorno ai fedeli che dedicheranno del tempo adeguato a visitare, in presenza o virtualmente, tramite i mezzi di comunicazione, i fratelli anziani bisognosi o in difficoltà (come i malati, gli abbandonati, i disabili)”. Potranno conseguire l’indulgenza anche “gli anziani malati e tutti coloro che, impossibilitati a uscire dalla propria casa per grave motivo, si uniranno spiritualmente alle funzioni sacre della Giornata mondiale” seguendo le celebrazioni “attraverso i mezzi di comunicazione”.

