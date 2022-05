“Incontriamoci in piazza”: al via i comizi di Cristian Leccese candidato sindaco di Gaeta

Gaeta – Prendono il via i comizi del candidato sindaco Cristian Leccese nelle piazze principali della Città. Dopo il primo incontro alla Villetta Comunale di Monte Tortona, il calendario proseguirà con le successive tappe:

Mercoledì 1° giugno, ore 19.00, Piazza Vincent Capodanno;

Lunedì 6 giugno, ore 19.00, Largo Bonelli (Gaeta Medievale);

Venerdì 10 giugno, ore 19.30, Piazza della Libertà, per la grande chiusura della campagna elettorale.

A due settimane dal voto del 12 giugno, “Incontriamoci in piazza” sarà l’occasione per dialogare con i cittadini ed affrontare le tematiche inserite nel Programma di Mandato, “La nostra rotta”, l’impegno programmatico per “Fare Gaeta ancora più grande” (clicca qui per leggere il programma elettorale). Inoltre, domenica 5 giugno, alle 18.30, in Piazza Vincent Capodanno, Cristian Leccese parteciperà al confronto elettorale tra i cinque candidati alla carica di sindaco, organizzato dalla Caffetteria Santos, che sarà moderato dal giornalista Saverio Forte.

L’evento, al quale la cittadinanza è invitata a partecipare, sarà anche trasmesso in diretta streaming sui canali social.

“Manca davvero poco al 12 giugno – ha commentato Leccese – e la campagna elettorale è ormai entrata nel vivo. In queste ultime settimane, anche grazie al format “Dillo a Cristian”, che proseguirà ancora, ho incontrato e mi sono confrontato con tanti cittadini, ascoltando richieste e criticità diverse presenti nei vari quartieri in cui vivono. Infatti, è solo instaurando un rapporto diretto con tutti, stando in mezzo alle persone, che si possono conoscere i problemi e affrontarli, strada per strada. I quattro comizi previsti nelle piazze e il confronto elettorale con gli altri candidati alla carica di sindaco saranno l’occasione per continuare a far conoscere le nostre idee, i nostri sogni, la nostra rotta, il nostro Programma di Mandato per fare Gaeta ancora più grande”.

