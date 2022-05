Italpugilato maschile, Abbes Mouhiidine è campione europeo nei 92 kg

Abbes Mouhiidine è oro europeo nei 92 Kg. L’azzurro s’impone 5-0 nella finale di categoria sullo spagnolo Reyes, già battuto nella semifinale del Mondiale dello scorso ottobre.

Il boxer campano, dopo l’argento mondiale 2021, conquista un’altra prestigiosissima medaglia.

L’80 Kg Alfred Commey, superato 4-1 dal serbo Artjom alla fine di un match molto equilibrato e agonisticamente intenso, si mette al collo uno splendido argento, che va a sommarsi all’oro conquistato dall’azzurro agli ultimi Europei U22 dello scorso marzo.

Sette, quindi, in totale le medaglie azzurre. (fpi.it)

(foto@FederazionePugilisticaItaliana-Facebook)

