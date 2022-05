La Notte dei Fiori: a Tarquinia torna la magia dell’infiorata

Tarquinia – Sabato 18 giugno il corso principale della città si coprirà di un manto di petali colorati disposti ad arte a raffigurare soggetti religiosi e tutto il centro storico sarà lo scenario di un denso programma di iniziative: concerti, osservazioni astronomiche, visite guidate, mercatini di antiquariato, incontri di preghiera. Sarà la lunga “Notte dei Fiori”.

A breve il Comune di Tarquinia e la Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia, che collaborano nella realizzazione dell’evento, faranno conoscere tutti i dettagli della serata di festa. L’obiettivo è quello di fare di un appuntamento spirituale così rilevante e sentito nella vita cittadina anche uno speciale motivo di unione e di aggregazione, specialmente per i più giovani.

Intanto è stato appena pubblicato il bando rivolto alle associazioni, ai comitati e ai gruppi parrocchiali, contenente tutte le regole per la partecipazione all’infiorata. Da quest’anno si tratta infatti di un vero e proprio concorso, libero e gratuito, con tanto di giuria artistica e di premi ragguardevoli. Ogni associazione partecipante potrà scegliere di cimentarsi nella realizzazione di un tappeto floreale a partire da uno dei tre temi proposti nel bando: L’eucaristia pane del cammino sinodale, il giubileo di Santa Lucia Filippini, la pace.

L’infiorata coprirà il percorso da Piazza del Duomo, dove – un’altra novità – domenica 19 giugno alle ore 10 il Vescovo Gianrico Ruzza presiederà l’eucaristia e da dove partirà la processione del Corpus Domini, sino a Piazza Giacomo Matteotti, dove sarà impartita la benedizione alla Città e saranno proclamati i vincitori del concorso.

Il bando è consultabile al seguente link: https://www.comune.tarquinia.vt.it/it-it/home

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Tarquinia

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Tarquinia, clicca su questo link