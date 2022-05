Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. L’influenza delle correnti fresche e instabili collegate all’area di bassa pressione presente tra il centro Europa e il Mare del Nord si farà ancora sentire tra lunedì e martedì. Saranno generalmente più esposte al transito di qualche piovasco o temporale le regioni settentrionali ma piogge e locali rovesci non mancheranno anche su parte del Centro. Viceversa la graduale rimonta di un campo anticiclonico di matrice africana porterà tempo stabile e soleggiato al Sud. Proprio in virtù di questa diversa influenza avremo clima ancora gradevole con caldo sopportabile sulle regioni settentrionali e parte del Centro mentre al Sud si andrà verso un nuovo rapido riscaldamento con temperature che saliranno sopra media già da lunedì. Inevitabilmente poi l’espansione dell’anticiclone africano coinvolgerà anche le regioni centro settentrionali con caldo in intensificazione ma non prima di metà settimana.

METEO LUNEDÌ 30 MAGGIO: Cieli irregolarmente nuvolosi al Nord, Toscana, Umbria, Marche con qualche isolato fenomeno al mattino e instabilità pomeridiana più diffusa su Alpi e Appennino associata a qualche piovasco o temporale in assorbimento serale. Sul resto della Penisola cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature in aumento sulle Isole Maggiori e il Sud Peninsulare, stazionarie o in lieve aumento al Centro-Nord. Venti generalmente deboli o a tratti moderati meridionali con mari poco mossi o localmente mossi.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: alta pressione in lento e graduale rinforzo su Toscana, Umbria e Lazio; da segnalare residui piovaschi tra notte e mattino tra interne toscane parte dell’Umbria; con tendenza a miglioramento salvo isolata variabilità diurna lungo l’Appennino e su qualche zona dell’entroterra tosco-umbro. Clima gradevole, con temperature massime non oltre i 27-29°C. Venti a tratti moderati da Ovest-Sudovest. Mare da poco mosso a mosso.

Commento del previsore Lazio

Lunedì ci attende della circoscritta instabilità nelle ore pomeridiane tra appennino aretino e Umbria orientale; meglio altrove. Da martedì sino ai primi di giugno alta pressione africana predominante con valori estivi e punte molto elevate, sin verso i 35-37°C nelle pianure interne. Una nuova rottura temporalesca potrebbe poi giungere dopo il 5-6 giugno, tendenza comunque da confermare. (Fonte: 3B Meteo)

