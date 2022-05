Fiumicino – È terminato il viaggio della Memoria, organizzato dall’Assessorato alla Scuola con il coordinamento dell’Aned, Associazione Nazionale ex Deportati nei Lager Nazisti – sezione di Roma e giunto quest’anno alla sua nona edizione. Vi hanno partecipato 45 tra studentesse e studenti delle scuole medie e superiori del territorio, le loro insegnanti, il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, l’assessore alla Scuola Paolo Calicchio, il delegato del sindaco agli Istituti superiori Tommaso Campennì. Il viaggio si è svolto nelle località di Marzabotto, Fossoli, Carpi, Modena e Bologna.

“Anche quest’anno – ha detto il vicesindaco Di Genesio Pagliuca – con grande entusiasmo da parte di docenti e ragazzi, abbiamo voluto approfondire tematiche importanti della nostra storia passata, con un focus sulle stragi nazifasciste avvenute in Italia, come a Marzabotto, brutte pagine come il campo di prigionia di Fossoli, esperienze intense come la visita alla Casa Museo Cervi di Gattatico, al Museo del Deportato politico e razziale di Carpi o al Museo della memoria di Ustica a Bologna. Siamo convinti che viaggi del genere permettano alle giovani generazioni di formarsi delle coscienze e aprire le proprie menti alla conoscenza e alla curiosità, così da crescere uomini e donne migliori”.

“Dopo lo scorso anno a Sant’Anna di Stazzema – ha aggiunto l’assessore Calicchio – insieme all’Aned abbiamo voluto proseguire la conoscenza di ciò che è avvenuto in Italia sessant’anni fa ma anche negli ultimi decenni, come alla stazione di Bolognao a Ustica. Il viaggio è stato molto intenso, abbiamo regalato ai ragazzi esperienze straordinarie, come l’incontro con Adelmo Cervi, vero testimone della storia antifascista, o come la visita al museo di Carpi, con opere di Picasso e Guttuso che fanno riflettere ed emozionano. Proseguiremo anche in futuro con questi appuntamenti per noi essenziali e molto apprezzati dagli studenti”.

L’appuntamento è per il 7 giugno alle ore 16 quando in Consiglio comunale il sindaco Esterino Montino e l’assessore Calicchio premieranno i ragazzi e le ragazze vincitori del Concorso della Memoria di quest’anno.

