Nettuno, pubblicato il nuovo avviso per i “buoni spesa”

Nettuno – E’ stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Nettuno il nuovo Avviso per il sostegno contenente misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie in relazione all’emergenza Covid 19.

I destinatari della misura di sostegno dei buoni spesa oggetto dell’avviso sono i nuclei familiari in situazione di difficoltà economica che presentano specifica domanda e che possiedono i seguenti requisiti:

a) essere residenti nel Comune di Nettuno;

b) per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno in corso di validità;

c) essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità redatto in conformità allo stato di famiglia anagrafico con valore inferiore o uguale ad € 10.000,00 con riferimento all’ISEE ordinario e ove ne ricorrono le condizioni previste dalla normativa vigente, all’ISEE corrente;

d) non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti Pubblici (Reddito di Cittadinanza, Reddito di Emergenza, Naspi, Indennità di mobilità, Cassa Integrazione Guadagni, ecc); Al fine dell’attestazione del possesso dei requisiti per l’accesso alla misura il richiedente dovrà rendere dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; l’Amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni rese.

L’importo del buono spesa una tantum sarà così assegnato:

Nr. 1 componente nucleo familiare € 150,00;

Nr. 2 componenti nucleo familiare € 250,00;

Nr. 3 componenti nucleo familiare € 350,00;

Nr. 4 componenti nucleo familiare € 450,00;

Nr. 5 o più componenti nucleo familiare € 500,00.

Le domande possono essere presente entro e non oltre il 24 giugno 2022. L’avviso completo e il modello di domande al seguente link https://www.comune.nettuno.roma.it/archivio10_notizie_0_1937.html

“Questo avviso è il frutto di uno straordinario lavoro dell’area servizi sociali del Comune di Nettuno con cui collaborato da dieci nella veste di assessore, nonostante le oggettive difficoltà dovute alla carenza di organico – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali Maira Falcone – ringrazio i dipendenti e la dirigente Margherita Camarda per quanto fatto. Questo avviso permetterà a molte famiglie di Nettuno di ricevere un sostegno concreto, come già avvenuto ad aprile 2020, dicembre 2020, marzo 2021, novembre 2021 e aprile 2022, per fronteggiare l’emergenza derivata dalla pandemia. Dal giorno in cui ho ricevuto la delega, dieci giorni fa, mi sono messa subito al lavoro per dare risposte concrete ai cittadini, nonostante le polemiche che sono emerse nei giorni scorsi, e questa ne è la dimostrazione grazie all’impegno e la dedizione dell’Area Servizi Sociali del nostro comune che ogni giorno, da oltre due anni, è in prima linea nella lotta la Coronavirus a sostegno delle fasce più deboli della nostra popolazione e che in questi giorni ha provveduto all’erogazione di buoni spesa per circa 190.000 euro ai beneficiari del precedente avviso. Un ringraziamento sentito lo voglio rivolgere alla Bcc di Nettuno. In questo mese scadeva l’accordo per l’utilizzo della piattaforma “Shopping Plus” che permette di utilizzare la tessera sanitaria per i buoni spesa. Abbiamo chiesto ed ottenuto una proroga del servizio fino a fine anno per garantire la corretta gestione del sostegno che forniamo all’utenza, e questo dimostra ancora una volta la grande sensibilità della Bcc di Nettuno verso le esigenze dei nostri concittadini”.

Di seguito l’elenco degli esercizi commerciali di Nettuno che accettano i buoni spesa.

