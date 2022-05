Per Italia-Argentina Azzurri in campo con una nuova maglia stile retrò

Roma – Una nuova maglia stile retrò per la Nazionale. La casacca verrà indossata nella sfida tra Italia e Argentina in programma il primo giugno a Wembley: il match segnerà anche l’addio di Giorgio Chiellini all’azzurro. “Puma presenta oggi il nuovo Home kit 2022 dell’Italia, che propone un’audace e moderna interpretazione delle vibrazioni retrò e della nostalgia calcistica. La nuova maglia dà al concetto di classico un tocco di freschezza, rendendo omaggio alla storia della Nazionale”, annuncia lo sponsor tecnico della Nazionale. Doveva essere la divisa per i Mondiali, am sarà invece l’ultima della Puma per gli Azzurri (dal 2023 la Nazionale si affiderà ad Adidas)

“Questa maglia sarà l’ultima che indosserò in campo quando rappresenterò l’Italia. Sono orgoglioso di poter scendere in campo allo stadio di Wembley indossando per l’ultima volta l’azzurro dell’Italia -dice Chiellini-. Questa maglia rimarrà per sempre nel mio cuore. Come sempre, farò del mio meglio per onorarla”.

Con accenti dorati, font retrò e orgogliosi riferimenti ai trionfi e all’iconografia dello stile delle maglie e del bel calcio, la nuova maglia Home dell’Italia è divisa in quarti per onorare quattro iconiche nazionali italiane. Tutto è iniziato con le vittorie consecutive del 1934 e del 1938, il ringiovanimento del 1982 e la vittoria speciale del 2006.

“Le maglie da calcio fanno parte della cultura italiana. Lo stile, la moda, la storia sono i punti fermi di una maglia dell’Italia”, ha dichiarato Marco Mueller, Senior Head of Product Line Management Teamsport Apparel. “L’amore per i dettagli è importante. L’obiettivo era quello di sviluppare una maglia elegante che collegasse diverse generazioni di italiani e rendesse omaggio all’incredibile storia del calcio italiano e alla passione dei tifosi italiani”.

“La nuova maglia onora la storia del calcio italiano e ci auguriamo di ottenere importanti successi nelle nostre avventure internazionali”, ha dichiarato Sara Gama, capitano dell’Italia femminile. “Indosseremo questa maglia con orgoglio e vogliamo che tutti gli italiani continuino a sognare con noi”. (fonte Adnkronos)