Più cestini e ritiro notturno dei rifiuti: il piano di Ama per il mare di Ostia

Ostia – Più cestini, il ritiro notturno dei rifiuti e un incremento delle operazioni di spazzamento: è questa la ricetta con cui Ama intende assicurare la pulizia del lungomare di Ostia durante la stagione balneare 2022.

Presentato nel pomeriggio di lunedì 30 maggio dagli assessori municipali Valentina Prodon e Antonio Caliendo, il piano dell’azienda dei rifiuti è stato concepito per far fronte all’arrivo dei turisti stranieri – e non solo -, pronti a tornare nella Capitale dopo i due anni di stop (o quasi) dovuto alla pandemia.

La novità principale è che i rifiuti delle utenze non domestiche del Porto turistico, del lungomare e dell’area pedonale intorno a piazza Anco Marzio saranno ritirati non più durante il giorno, ma di notte: l’immondizia sarà prelevata dalla mezzanotte alle sette del mattino, così da agevolare la viabilità e da garantire un maggior decoro delle zone più frequentate dai turisti.

In più, assicurano dal Municipio X, il numero dei cestini sarà raddoppiato, così da scoraggiare anche i più incivili e da evitare quanto accaduto negli scorsi anni (leggi qui).

Il piano partirà il 1 giugno e sarà in vigore fino al 15 settembre, festivi inclusi.

