Scempio nel cimitero di Roma: la tomba di Alfredino Rampi profanata con le svastiche

Roma – È stata profanata la tomba di Alfredino Rampi, il bimbo di sei anni che morì cadendo in un pozzo a Vermicino il 13 giugno 1981. A dare la notizia il Tg regionale della Rai. La lapide della sepoltura del bimbo al cimitero Verano di Roma, secondo quanto immortalato dalle immagini diffuse dal Tg Lazio, è stata imbrattata con una serie di svastiche.

“Voglio esprime la più ferma condanna alla vile profanazione della lapide di Alfredino Rampi. Una notizia che mai avremmo voluto leggere e che indigna profondamente. Mi auguro che al più presto i colpevoli vengano individuati dalle forze dell’ordine”, il commento dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“La profanazione della tomba di Alfredino Rampi è un gravissimo, ingiustificato e incomprensibile atto. Gli inquirenti facciano luce su quanto accaduto e si perseguano i responsabili senza alcun indugio. È inquietante che il cimitero monumentale del Verano possa essere oggetto di atti vandalici ma ancora di più contro la sepoltura di un bambino innocente simbolo di una tragedia nazionale che colpì le coscienze e i cuori di tutti gli italiani”, le parole del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

“Gli atti vandalici sulla tomba di Alfredino Rampi al Verano sono ignobili e profani ed un fatto del genere non può che essere condannato ed esigere chiarezza su quanto accaduto”, lo dichiara Antonella Melito, consigliera capitolina del Partito Democratico. “Proprio qualche giorno fa è stato inaugurato il murales in ricordo di Alfredino nel quartiere della Garbatella, un’opera di Street art dell’artista Stella Liberato per lasciare indelebile nei cuori dei cittadini romani la memoria di Alfredino. La violenza dell’episodio odierno sulla sua tomba lascia solo sdegno, l’auspicio è che chi ha compiuto questo gesto deplorevole venga al più presto individuato”, conclude.

