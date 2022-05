La selezione è stata dura ma alla fine due azzurri combatteranno per l’oro e cinque hanno ottenuto la medaglia di bronzo ai Campionati Europei che si disputano a Yerevan (Armenia).

I sette semifinalisti hanno già stabilito il nuovo record assoluto per la Nazionale maschile in questa manifestazione che mai si era presentata così in alto in tante categorie.

I primi tre in gara hanno subito altrettante sconfitte conquistando comunque il terzo gradino del podio.

Nei 48 Kg Leonardo Esposito, è stato sconfitto 5-0 dal bulgaro Sebahtin, come nei 54 Kg Manuel Cappai, è stato superato in semifinale 5-0 dal francese Benamma. Non è riuscito a superare l’irlandese Dossen nei 75 kg neanche Salvatore Cavallaro sconfitto per 4-1.

Ma non tutti hanno avuto lo stesso verdetto.

Stacca il pass per la finale del primo posto negli 80 Kg Alfred Commey grazie a un netto 5-0 sull’ucraino Sapun. L’azzurro, campione Europeo Under 22, boxerà domani per l’oro con il serbo Artjom Agejev.

In finale nei 92 kg ci sarà anche, l’argento mondiale 2021, Abbes Mouhiidine, capace di imporsi 5-0 sull’inglese Williams. L’Azzurro oggi si troverà di fronte lo spagnolo Reyes.

Perde 3-2 il 51 Kg Federico Serra alla fine di un match, quello di semifinale contro l’inglese MacDonald, molto equilibrato e intenso. L’azzurro si mette così al collo il bronzo.

L’oro Europeo Under 22, Michele Baldassi, non riesce ad avere la meglio sul belga Usturoi (0-5 per quest’ultimo nella semifinale), facendo suo in ogni caso un ottimo bronzo. (coni.it)(foto@FederazionePugilisticaItaliana-Facebook)

