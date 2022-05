Roma-Lido in galleria, il progetto riceve l’assenso del Municipio

Ostia – Si è tenuta lo scorso venerdì la riunione della commissione municipale Lavori Pubblici e Mobilità alla quale ha partecipato anche il presidente del Comitato per il passaggio in galleria della Roma-Lido (leggi qui), Michelangelo Calcopietro.

“Il presidente della Commissione Di Matteo si è espresso favorevolmente sulla nostra proposta – spiegano dal comitato -, pur considerando che la questione non è di stretta competenza del Municipio. Data però l’importanza dell’opera, che trasformerebbe completamente la vita cittadina, il Municipio deve pur sempre pronunciarsi, facendo la sua parte”.

Calcopietro ha fatto rilevare che una proposta per l’interramento della ferrovia risale già al 1997, quando l’architetto Portoghesi aveva presentato un progetto di massima per la valorizzazione di Ostia, commissionato dal Comune di Roma.

I comitati di quartiere hanno presentato in epoca più recente, nel 2019, agli organismi istituzionali la proposta di interramento, rinnovandola negli anni successivi fino ad oggi. “L’assessore ai Lavori Pubblici Calcerano, che era già a conoscenza della proposta della galleria, si è dichiarato favorevole alla sua realizzazione e il suo assessorato darà tutto l’appoggio necessario affinché la questione possa andare avanti presso le altre istituzioni interessate”, riferisce Calcopietro.

“In conclusione – continua il presidente del comitato – tutti i vari consiglieri si sono dimostrati sostanzialmente favorevoli alla realizzazione dell’opera, anche se ci sono, come si può immaginare, diversi ostacoli da superare. Si è deciso che al più presto sarà riconvocata un’ulteriore riunione della commissione e ho proposto di coinvolgere anche il presidente della Commissione Mobilità del Comune di Roma, Giovanni Zannola, affinché si possa realizzare quanto prima un progetto di fattibilità e una relazione costi-benefici, come richiesto dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, a cui da tempo si è rivolto il Comitato per la galleria (leggi qui)”.

