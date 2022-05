Sabaudia, la preside della Montalcini lancia l’allarme: “Siamo senza aule”

Sabaudia – “La situazione a Sabaudia sta diventando ingestibile”. A lanciare l’allarme è la dirigente scolastica Miriana Zannella della scuola superiore di secondo grado “R. Levi Montalcini di Sabaudia che precisa: “Il prossimo anno, a settembre, avremo molte nuove prime classi, soprattutto per l’indirizzo sportivo, anche in virtù dell’ottimo lavoro in tutta la comunità scolastica in questi anni, motivo in più affinché le istituzioni e la politica si occupino definitivamente del nostro istituto, passando dalle parole, tante e vuote fino ad oggi, ai fatti”.

“Dietro questo appello e la determinazione della dirigente – fanno sapere dall’istituto scolastico – c’è una situazione davvero allucinante. Nell’anno scolastico che sta per concludersi sono state rispettate tutte le normative di sicurezza per garantire agli studenti standard ottimi in qualità degli spazi scolastici, ma ora non è più possibile rimandare lavori dei quali viene annunciato l’inizio da quasi due anni.

Le scelte della Provincia per tamponare questa situazione non sono state ottimali, si sono dovuti sacrificare laboratori, è stata dimessa la grande palestra dell’istituto per ricavarne 6 costose aule in cartongesso, facendo spostare gli studenti per le attività sportive quotidiane, grazie a un permesso temporaneo concesso dal Comune di Sabaudia, in una struttura a diverse centinaia di metri dalla scuola.

Sono stati richiesti sacrifici alla comunità scolastica nella speranza che anche la Provincia di Latina facesse la sua parte, sono stati elaborati progetti per la costruzione all’interno degli ampi spazi disponibili della scuola di due campi sportivi e di diverse nuove aule in muratura, l’unica cosa vista finora sono delle reti di inizio cantiere. Promesse di un prossimo inizio e nulla più”.

“La comunità scolastica – precisa la Dirigente – è davvero delusa e stanca. In campagna elettorale tutti si riempiono la bocca di giovani, scuola, luoghi di aggregazione e poi ci siamo noi che aspettiamo niente altro che un serio impegno da parte della politica. Si avvicina la seconda estate nella quale i lavori promessi da tempo probabilmente non prenderanno il via, saremo ben felici di poterci ricredere per l’avvio del prossimo anno scolastico”.

