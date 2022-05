Sinner, ancora un ritiro causa infortunio: addio al Roland Garros

Sembrava essere a portata di mano la partita dei quarti di finale di Sinner e invece la sfortuna e gli infortuni ci mettono evidentemente ancora del loro. Dopo le vesciche, ecco il ginocchio a tormentare il campione altoatesino che è costretto al terzo set con Rublev ad abbandonare il Roland Garros.

Il tennista azzurro termina anzitempo il match e il russo lo chiude con il risultato a favore di 2 a 1 ( 1 – 6, 6-4, 2 – 0). Il primo set era andato a Jannik e stava giocando un buon terzo periodo. Purtroppo il fastidio al ginocchio lo ha costretto al ritiro.

(foto@federtennis-facebook)

