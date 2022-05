Tamberi al Golden Spike per prendersi l’oro del Meeting: “Concentrato”

Roma – “Sono carico, pronto a scendere in pedana con tanta voglia di tornare a vincere. È l’ultima gara prima di uno degli appuntamenti che sento più nel cuore in questo 2022: voglio a tutti i costi trovare sicurezze tecniche per arrivare al Golden Gala del 9 giugno a Roma nelle migliori condizioni possibili”.

Gianmarco Tamberi guida la pattuglia di 13 azzurri in gara domani al Golden Spike di Ostrava, in Repubblica Ceca. Per l’olimpionico dell’alto è la quarta uscita stagionale in poche settimane, fin qui senza le risposte sperate: al massimo 2,25 a Birmingham, dopo il 2,20 del debutto di Doha. Nella tappa Gold del Continental Tour, ‘Gimbo’ prova quindi a rimettersi in moto a pochi giorni dall’opaco 2,15 di sabato a Trieste.

Peraltro c’è da farsi un regalo alla vigilia dei suoi trent’anni: “A trent’anni mi sento ancora giovane, forse però sono diventato più esperto e più saggio. Non penso a nessuna festa di compleanno, in questo momento sono concentrato soltanto sulle competizioni”. In pedana, oltre all’altro saltatore Fiamme Oro Silvano Chesani, incontra il siriano Majd Eddin Ghazal, già bronzo mondiale a Londra, il brasiliano Thiago Moura, il belga Thomas Carmoy, l’olandese Douwe Amels.

Tra gli azzurri, in gara il pesista Zane Weir, quinto classificato alle Olimpiadi di Tokyo. In pista, è il primo quattrocento della stagione outdoor per Edoardo Scotti. Per la primatista italiana della 4×100 Vittoria Fontana, l’onore di gareggiare contro la regina delle medaglie olimpiche e mondiali Allyson Felix nei 200 metri, per confermare i miglioramenti delle prime due uscite. Luci anche sul mezzofondo. In azione il terzetto di siepisti azzurri dei Giochi di Tokyo: i gemelli Ala e Osama Zoghlami, al debutto stagionale sulla loro specialità, e Ahmed Abdelwahed. C’è la campionessa olimpica dei 100hs tra le avversarie di Luminosa Bogliolo , fin qui 12.99 a Savona: la primatista italiana (12.75 a Tokyo) si confronta con la portoricana Jasmine Camacho-Quinn e con altre ostacoliste di caratura globale.

Intanto, il Golden Gala romano godrà di uno spettacolo-extra, non inserito nel programma del “diamante” ma di sicuro appea: Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta in gara nei 200. (Ansa).

(foto@Colombo/Fidal)

